Дали один месяц: суд отправил в СИЗО мигранта, подозреваемого в обезглавливании двух мужчин

Суд арестовал мигранта, подозреваемого в обезглавливании двух мужчин, об этом сообщает News.ru.

22-летнего Хасанбоя Махамаджонова обвиняют в жестоком убийстве мужчин на Фестивальной улице в Москве. Одно тело 56-летней жертвы обнаружили в парке «Дружба», второе тело мужчины нашли в его квартире, которая находилась в том же районе. У обеих жертв были отсечены головы.

Представители полиции также сообщали, что на теле одного из убитых были замечены множественные колото-резаные раны. В следственных органах заявили, что с жертвами Махамаджонов познакомился в Интернете.

Головинский районный суд Москвы заключил под стражу подозреваемого на один месяц. Сейчас мигранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («умышленное убийство») и грозит от 6 до 15 лет заключения.

«Суд избрал 22-летнему Хасанбою Махамаджонову меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 12 ноября 2023 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее мы писали о том, что москвичка пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове. Через какое-то время женщина самостоятельно позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.