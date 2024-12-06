Дагестанская шахматистка после отравления соперницей ртутью боится заходить в подъезд и браться за дверную ручку
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Отравленная соперницей ртутью дагестанская шахматистка Умайганат Омарова рассказала, что до сих пор не может вернуться к обычной жизни. Она боится заходить в подъезд и трогать дверные ручки – думает, что они могут быть отравлены.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Чемпионка Северо-Кавказского федерального округа и Дагестана по женским шахматам думает, что соперница хочет завершит начатое.
«Я боюсь заходить в подъезд: постоянно жду нападения. Опасаюсь вскрывать конверты, присланные по почте… Я даже за ручку дверную боюсь браться», - поделилась Омарова.
Вспоминая ту ситуацию, она начинает задыхаться. Девушка боится за жизнь мужа и двоих детей – опасается, что родные могут пострадать, хотя атака будет направлена на нее.
Девушка обратилась к неврологу. У нее диагностировали панические атаки и нервный срыв.
После случившегося она не садится за шахматную доску, закрыла свою шахматную школу. При этом Омарова мечтает вернуться к занятиям.
Ей известно, что соперница не появляется на турнирах – ее дисквалифицировали. После случившегося она ни разу не позвонила.
«Ни извинений, ни объяснений поступка так и не последовало», - сообщила шахматистка.
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