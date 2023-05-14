Дачник принял воздушного змея за дрон и заявил на мать с детьми

В Кашире (Московская область) мужчина заметил дрона над его участком и подумал, что за ним следят. Летательный объект оказался обычным воздушным змеем.

Дачник заметил на высоте 100 метров квадрокоптер, после чего вызвал полицейских. Прибывшие на место сотрудники увидели, что беспилотный летательный аппарат — воздушный змей.

Выяснилось, что воздушного змея запустила соседка дачника для детей. Не заметив ничего подозрительного, сотрудники правоохранительных органов уехали, а змей остался летать в воздухе.

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