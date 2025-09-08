Цыганка выдумала троих детей и получила на них миллионы рублей пособий

Жительница Волгограда оформила пособия на несуществующих детей и получила 2,5 миллиона рублей. 37-летняя женщина предстанет перед судом за мошенничество. Об этом сообщает V1.RU.

По данным правоохранительных органов, на протяжении девяти лет, с 2011 по 2020 год, женщина обманывала государство.

Она придумала троих детей, которых у нее на самом деле не было. Для этого она подделала документы о их рождении в загсах Волгограда, Таганрога и Краснодара, находя людей, которые подтверждали ложь.

Используя поддельные свидетельства о рождении, она получала на этих детей государственные пособия и выплаты. Всего ей удалось незаконно получить более 2,4 млн рублей. По ее словам, эти деньги она тратила на личные нужды, в том числе на лечение и содержание своих настоящих детей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь ей грозит суд и возможное тюремное заключение.

