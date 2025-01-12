Cильно мутило, болела голова: подросток намешал разного алкоголя в ночь на Рождество и умер от отравления

Юноша умер после посиделок с друзьями на Рождество в Амурской области. Несовершеннолетний, по предварительным данным, насмерть отравился алкоголем, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В селе Виноградовка Бурейского района 16-летний местный житель присоединился к компании приятелей постарше. Молодые люди набрали разной выпивки и стали употреблять ее, смешивая.

На утром подросток почувствовал себя плохо. Его стало тошнить, болела сильно голова. В итоге за школьником приехала скорая помощь.

Однако до больницы юноша не доехал — он скончался в машине. Точная причина смерти несовершеннолетнего будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Бурятии школьник умер прямо на уроке. Мальчику внезапно стало плохо и через некоторое время он потерял сознание.