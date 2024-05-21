«Чувствуют себя хозяевами»: мать убитого байкера Ковалева назвала омерзительным поведение обвиняемых в суде

Мать убитого в Москве байкера Кирилла Ковалева Елена охарактеризовала поведение обвиняемых в суде. Женщина назвала его «омерзительным».

Комментарий Елены приводит сайт Kp.ru.

Родители убитого байкера не присутствовали на заседании, где рассматривалась апелляция на арест Шахина Аббасова и его родственников. В суде был адвокат – он передал, как вели себя обвиняемые.

По словам женщины, «такое поведение было ожидаемо»: «они чувствуют себя хозяевами положения» и не раскаиваются. В апелляции обвиняемые утверждали, будто все произошло случайно и неожиданно.

«У меня даже нет слов. Это омерзительное поведение», - поделилась женщина. Также она рассказала, что семья Аббасова не связывалась ни с ними, ни с адвокатом. «Они так и продолжат себя вести», - считает Елена.

Она призналась, что старается не думать о преступниках – мать хочет справедливого наказания.

Ранее сообщалось, что Аббасов и его сообщники улыбались в суде, махали рукой и передавали семье привет.