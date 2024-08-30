Чуть не рухнул на дорогу: самолет пролетел над крышами домов в Красноярском крае

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента с участием самолета в Красноярском крае. Воздушное судно совершило жесткую посадку, передает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram.

Экипаж самолета был вынужден экстренно приземлиться в Березовском районе. До аэродрома воздушное судно не дотянуло и село неподалеку. Оно пролетело над крышами жилых домов и едва не рухнуло на проезжую часть.

По счастливому стечению обстоятельств, в результате инцидента никто не пострадал. По информации правоохранителей, пилот во время управления транспортным средством заметил техническую неисправность, после чего пошел на снижение.

В распоряжении 360.ru появились кадры происшествия. На видео можно заметить, как самолет приземлился в частном секторе. Некоторые автомобили заранее притормозили, чтобы не оказаться на пути у воздушного средства.

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