Сатанинский праздник: петербургские силовики прервали обряд с погребением заживо в последний момент

В Ленинградской области силовики прервали обряд, в рамках которого нескольких человек закопали заживо. На месте проведения неизвестного ритуала задержали его организаторов — мужчину и женщину в специфических нарядах, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, правоохранители прибыли на сатанинский праздник в Приозерском районе. Там находились 15 человек, которые заплатили деньги за проведение обряда шаману. Участников сходки закапывали заживо. Силовикам пришлось вызволить из-под земли несколько человек, замотанных в простыни.

Организаторов мероприятия доставили в полицию для выяснения обстоятельств случившегося. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Ранее регбистка Яна Данилова рассказала, как спасла от жертвоприношения барана в Африке. Спортсменка нашла животное у водопада.