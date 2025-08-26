«Чудовищно организовал свою жизнь»: Мария Арбатова рассказала о погибшем в ДТП бизнесмене, который сбил ее мужа

Писательница Мария Арбатова рассказала о бизнесмене Сергее Белюскине, который в 2011 году сбил мужа Александра Мирошника. По ее словам, мужчина «чудовищным образом организовал свою жизнь».

Об этом автор рассказала aif.ru.

«Человеку было 57 лет, но, судя по красивым фотографиям, он чудовищным образом организовал свою жизнь. Как так можно себя растоптать? В этих деньгах, в этом как бы финансовом успехе, в этой коммуникации с еще глупенькой девочкой, которая умерла», - поделилась Арбатова.

Арбатова ни разу не видела Белюскина лично – исключительно на фотографиях. Бизнесмен не являлся на суды по ДТП с Мирошником и ни разу не позвонил.

Писательнице ничего неизвестно о предпринимателе, а единственный, кого она жалеет, это сын Белюскина. За смерть бывшего мужа Арбатова так и не простила бизнесмена – с Мирошником она была вместе 17 лет.

Напомним, предприниматель ехал на спорткаре в Москве и врезался в отбойник. Предварительно, ему стало плохо с сердцем.

