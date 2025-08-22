«Это было похоже на обреченность»: мать Евгения Пригожина рассказала о последней встрече с сыном

Мать бизнесмена Евгения Пригожина Виолетта рассказала о последней встрече с ним 15 августа 2023 года. По словам женщины, сын чувствовал приближение смерти.

«Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обреченность. А 23-го его не стало», - поделилась Виолетта в интервью «Фонтанке».

На вопрос журналистов, знает ли она, что случилось с самолетом, на котором 23 разбился Пригожин, женщина сказала: «Никто не знает».

Расследование происшествия продолжается. Семья выкупила участок на месте крушения в Тверской области и ставит там памятник.

Женщина также ответила на комментарий о том, что некоторые не верят в гибель Пригожина и думают, будто он «скрылся от общественного прожектора».

«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению», - произнесла Виолетта.

Женщина призналась, что, узнав о смерти, не хотела жить, но потом поняла, что должна. Мать Пригожина считает: каждый должен сделать свой маленький вклад.

