Чудом выжил: 200-килограммового петербуржца не могут эвакуировать уже второй день после взрыва газа

В Санкт-Петербурге уже второй день идет операция по спасению 200-килограмового мужчины, передает Telegram-канал Readovka. Он застрял в доме, где произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб и еще два пострадали.

Из многоэтажки на улице Стойкости эвакуировали всех жильцов, кроме того самого мужчины. Он чудом выжил в результате взрыва, так как находился в 10 метрах от эпицентра.

Однако несмотря на чудесное спасение, петербуржец никак не может покинуть свой полуразрушенный подъезд — подходящих носилок у сотрудников МЧС нет, а на руках его перенести не получается.

В настоящий момент специалисты обследуют разрушенные конструкции. Они пытаются придумать, как эвакуировать последнего жильца.

Ранее сообщалось о взрыве газа в Центральном детском магазине. После случившегося появилась информация о гибели как минимум одного человека.