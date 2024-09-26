Чтобы устранить последствия переломов: сбитому террористами у «Крокуса» мальчику назначили вторую операцию

В марте этого года террористы совершили нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. После убийства людей в концертном зале они сели в автомобиль и двинули в сторону границы. При выезде с территории делового центра преступники сбили мальчика, который, по данным 360.ru, уже практически восстановился к этому моменту.

Мать школьника рассказала, как обстоят дела у сына. После наезда у «Крокуса» ему сделали операцию, а в октябре мальчика ждет еще одна по устранению последствий переломов. По словам женщины, ее ребенку должны будут вынуть стержень.

«У нас была реабилитация, потом в санаторий съездили, там восстановились на водах. Теперь ждем вторую операцию, она будет в конце октября. Врачи должны вынуть стержень, который в ноге держит его бедро», — рассказала мать.

Сейчас мальчик ведет активный образ жизни. В начале учебного года он пошел в школу, а также возобновил занятия спортом.

Ранее сообщалось, что брат-близнец нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» учится и работает в Москве на железной дороге. Кроме того, он проходил службу в российской армии.