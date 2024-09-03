Брат-близнец нового фигуранта дела «Крокуса» учится и работает в Москве на железной дороге

27-летний Хасан Хамидов – брат-близнец нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» - служил в российской армии и работает на железной дороге в Москве. Он имеет документ о гражданстве РФ.

Подробности узнало ИА Регнум.

Хасан Хамидов – родственник Хусейна Хамидова. Отец братьев рассказал, что семья давно жила в России. Дети получили паспорта, когда им было по 17 лет.

По словам Хасана, после получения документа он с братом пошел в армию – служили во Владивостоке.

«Затем я уехал в Москву, я работаю и учусь в АО РЖД на монтёра путей», - сообщил Хасан, отметив, что родители и брат остались в Екатеринбурге.

При этом Хусейн снимал квартиру, жил не с родителями. Глава семьи заявил, что ему было сложно одному арендовать жилье – сын говорил о планах подселить квартирантов. Молодой человек нашел несколько ребят: они то жили, то уезжали.

Только после задержания сына отец узнал, будто тот покупал для них сим-карты и помогал обналичивать деньги. Глава семьи уверен, что сын не задумывался, чем занимаются эти люди.

Хуйсейн Хамидов несколько месяце находится в СИЗО. В конце августа суд продлил арест еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что террорист из «Крокуса» устроил стычку с сотрудником СИЗО.