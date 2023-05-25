Чтобы успокоиться перед экзаменом, подросток наелся психотропных препаратов

С 26 мая у российских школьников начались впускные экзамены. ОГЭ – это серьезное испытание для нервов.

Об этом еще раз напоминает Telegram-канал Shot. Источник сообщает, что в Подмосковье 15-летний подросток случайно отравился лекарствами, которые принял, пытаясь справиться с предэкзаменационным волнением.

В четверг 25 мая девятиклассник готовился к первому экзамену и так разволновался, что открыл домашнюю аптечку и принял дозу некоего препарата, состав которого сейчас выясняет полиция.

По предварительным данным речь идет о психотропных препаратах, пока не ясно каким образом они оказались в квартире.

Так или иначе, вместо экзамена подросток отправился на скорой в больницу, где ему поставили диагноз «отравление психотропными препаратами».

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