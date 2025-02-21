Чтобы спустить его, потребовалось 10 человек: студент весом 200 кг умер в общежитии

Малазийские правоохранители выясняют обстоятельства и детали смерти 200-килограмвого студента. Молодой человек умер по неустановленной причине, передает China Press.

Учащемуся, который проживал в общежитии, стало плохо вечером. Через некоторое время другие жильцы обнаружили бездыханное тело 19-летнего парня.

На место смерти вызвали полицейских. Однако своими силами стражи порядка не справились. Чтобы вытащить тело из помещения, стражам порядка пришлось обратиться за помощью к пожарным.

В транспортировке крупного студента принимали участие 10 человек. Помимо пожарных, этим занимались члены семьи умершего парня.

Ранее в США 154-килограммовая мама села на десятилетнего сына и раздавила его. Она хотела наказать мальчика за плохое поведение и перестаралась.