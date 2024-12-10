Чтобы согреться, завели автомобиль: в Подмосковье юношу и девушку нашли мертвыми в гараже

В Московской области 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку нашли мертвыми в семейном гараже. Пара вместе проводила вечер, а чтобы согреться, подростки завели автомобиль.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось в городе Чехов-2 8 декабря. Юноша предложил девушке уединиться в семейном гараже – подросток часто туда заходил. В ту ночь был сильный мороз.

Вероятно, пара завела машину, но не учла, что в замкнутом пространстве скопится угарный газ. В гараже отсутствовала вентиляция, помещение было закрыто.

Родители рассказали, что дочь ушла поздно вечером, не отвечала на звонки и сообщения, хотя обычно предупреждала, если задерживалась. Взрослые знали о ее отношениях. При этом телефон парня тоже был недоступен.

Родители забеспокоились, пытались выяснить местонахождение детей через друзей. Позже вспомнили про гараж и поспешили на место.

Дверь была заперта изнутри, чувствовался запах выхлопных газов. На место вызвали спасателей, спустя час дверь открыли. Девушку и парня нашли мертвыми в салоне авто. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что школьница умерла после посещения бассейна в Москве.