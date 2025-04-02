Чтобы не терять в зарплате и не схватить выговор: работник магазина пришел на смену с ножевым ранением

Житель Владикавказа получил ножевое ранение после конфликта с женой. Однако это не стало поводом для пропуска рабочей смены. Мужчина пришел в магазин с разрезанным животом, передает Telegram-канал Mash.

Супруги повздорили за завтраком. Разгневанная жена схватилась за нож и ударила им мужа. Пострадавший владикавказец вместо того, чтобы вызвать скорую, перевязал рану самостоятельно и пошел на работу в магазин.

По информации журналистов, мужчина переживал, что ему могут сделать выговор или вычесть этот день при выплате заработной платы. Уже на смене из-за кровотечения работник потерял сознание. Сейчас сотрудник магазина находится в реанимации. Обстоятельства и детали случившегося выясняют правоохранители.

Ранее москвичка ударила ножом возлюбленного после предложения руки и сердца. По факту случившегося возбудили уголовное дело.