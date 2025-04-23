Чтобы не попал в рай: кто и зачем отрезал мочку уха террористу из «Крокуса»

Подполковник ВС РФ Юрий Гарабурдо дал интервью Telegram-каналу WarGonzo. Он рассказал о поимке террористов, которые совершили нападение на подмосковный «Крокус». В частности, речь зашла о боевике, лишившемся уха.

Подразделение Гарабурдо «Ахмат Россия» было в момент побега преступников на стыке Белгородской и Курской областей. Бойцов оперативно подняли, дав задание заблокировать леса, чтобы убийцы не прошли. Брать террористов надо было живыми.

В итоге троих взяли до полудня. Потом задержали последнего — у него то впоследствии и не оказалось мочки уха. У подполковника и его бойцов спросили, кто именно изувечил убийцу. Тогда, по словам Гарабурдо, все члены отряда гаркнули как один: «это был я». Наказывать никого не стали.

Также в беседе с журналистами подполковник рассказал, что некоторые мусульмане верят, что Аллах после смерти вытягивает людей в рай за мочки ушей. Таким образом, кто-то из бойцов решил сделать так, чтобы боевик не попал туда.

Ранее сообщалось, что террористам из «Крокуса» перед нападением дали воду со странным привкусом. Испив ее, они почувствовали прилив сил.