Опубликовано 09 января 2025, 19:121 мин.
«Выяснял отношения»: Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако
Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако.
© Starface.ru
Блогер Виктория Боня рассказала, что столкнулась с самолетным дебоширом по пути в Монако. Молодой человек выяснял отношения с пассажирами.
Подробностями Боня поделилась в соцсетях.
«Буйный рейс сегодня был по дороге домой. Весь полет молодой человек выяснял отношения со всем самолетом», - рассказала модель.
По словам Виктории, стюардессы не испугались буйного человека и разнимали его.
«И спасибо полицейским, которые обезвредили зачинщика при посадке», - написала Бона на кадрах, как стражи порядка выводят мужчину из самолета. Пассажир при этом сопротивлялся.
7 января сообщалось, что Боня прилетела в Москву. Она заявила, что вернулась ради любимого мужчины – Сердара Камбарова.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева