НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 января 2025, 19:12
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«Выяснял отношения»: Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако

Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако.
«Выяснял отношения»: Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако

© Starface.ru

Блогер Виктория Боня рассказала, что столкнулась с самолетным дебоширом по пути в Монако. Молодой человек выяснял отношения с пассажирами.

Подробностями Боня поделилась в соцсетях.

«Буйный рейс сегодня был по дороге домой. Весь полет молодой человек выяснял отношения со всем самолетом», - рассказала модель.

По словам Виктории, стюардессы не испугались буйного человека и разнимали его.

«И спасибо полицейским, которые обезвредили зачинщика при посадке», - написала Бона на кадрах, как стражи порядка выводят мужчину из самолета. Пассажир при этом сопротивлялся.

7 января сообщалось, что Боня прилетела в Москву. Она заявила, что вернулась ради любимого мужчины – Сердара Камбарова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Виктория Боня
самолет
полиция