«Выяснял отношения»: Виктория Боня столкнулась с дебоширом в самолете по пути в Монако

Блогер Виктория Боня рассказала, что столкнулась с самолетным дебоширом по пути в Монако. Молодой человек выяснял отношения с пассажирами.

Подробностями Боня поделилась в соцсетях.

«Буйный рейс сегодня был по дороге домой. Весь полет молодой человек выяснял отношения со всем самолетом», - рассказала модель.

По словам Виктории, стюардессы не испугались буйного человека и разнимали его.

«И спасибо полицейским, которые обезвредили зачинщика при посадке», - написала Бона на кадрах, как стражи порядка выводят мужчину из самолета. Пассажир при этом сопротивлялся.

7 января сообщалось, что Боня прилетела в Москву. Она заявила, что вернулась ради любимого мужчины – Сердара Камбарова.