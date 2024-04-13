Бывшая жена Гуфа ответила подписчикам, критикующим ее из-за воспитания дочери. Об этом она рассказала в соцсетях.

Юлия Королева, судя по социальным сетям, после расставания с рэпером Гуфом в одиночку воспитывает их общую дочь. Накануне девушка поделилась рационом питания дочери, однако подписчики раскритиковали молодую мать, заявив, что та слишком ограничивает девочку.

Впрочем, Королева заявила, что тщательно прорабатывала схему рациона со специалистами, поэтому критику она посчитала необоснованной.

«Питание дочери мы полностью согласовываем с нашим ведущим педиатром исходя из особенностей реакций организма. У нас нет вольности дать ребенку картошку фри или объесться клубники, потому что типа у нее должно быть детство», — рассказала она.

Королева добавила, что здоровье ребенка зависит от того, какое питание будет у ее дочери.

«Именно поэтому до сих пор всю еду для нее мы готовим на пару, составляем вкусный разнообразный рацион. Очень советую читать больше литературы, общаться с докторами», — ответила на критику она.

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