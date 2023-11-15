«Что я сделал? Моя девочка»: жена уральского блогера разбилась насмерть в ДТП

Блогер из Екатеринбурга Александра Лещев сообщил своим подписчикам страшную новость — он потерял супругу в автомобильной аварии. Виктория погибла в ДТП с участием автобуса и грузовика, передает StarHit.

Супруга уральского блогера направлялась из Екатеринбурга в Краснотурьинск. Мужчина уговорил 28-летнюю жену выбрать в качестве транспорта автобус. Лещев считал, что так будет безопаснее на трассе.

Однако по дороге автобус с Викторией врезался в грузовик. В результате столкновения девушка погибла.

«Моя Вика погибла! Что я сделал? Моя девочка… Все, я погнал на трассу. Боже мой! Ребята… Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу?», — выплеснул эмоции перед подписчиками блогер.

Александр и Виктория прожили вместе 12 лет. В браке у них родилась дочь Алиса. Подписчики блогера видели, с каким трепетом тот относился к избраннице, которая подарила ему ребенка.

Ранее в Свердловской области cкончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП. Помимо нее, в результате случившегося погибли еще два человека.