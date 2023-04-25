«Что-то нашло»: в Башкирии мать разбудила 12-летнюю дочь ударом ножом в шею

В Башкирии 52-летняя женщина попыталась убить 12-летнюю дочь, пока та спала. Мать медленно перерезала горло ребенку. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, шестиклассница проснулась в районе семи утра из-за сильной боли в области шеи, а открыв глаза, обнаружила маму с кухонным ножом в руке. Испуганная девочка закричала и вскочила с постели, но останавливаться россиянка была не намерена. Она закрыла подростку рот рукой и попыталась закончить начатое. Спасти ребенка удалось благодаря отцу, который в этот момент вошел в комнату и отшвырнул жену от дочери.

Когда жертва оказалась спасена, женщина с ножом стала наносить увечья по своей руке, и тогда супругу пришлось ее скрутить, после чего он вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что у его жены осенью прошлого года умерла родная сестра. И ее гибель сильно повлияла на психику женщины. Она перестала есть, в результате чего похудела на 35 килограммов, и постоянно стала говорить, что ее преследуют, а другие люди не должны оставаться в живых.

Побеседовали полицейские и с самой 52-летней россиянкой. Она сообщила им, что напала на дочь с ножом, потому что на нее «что-то нашло». В итоге подростка доставили в больницу с несколькими резаными ранами, а ее мать поместили в психиатрическую клинику. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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