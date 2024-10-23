«Что-то движется по моим ногам»: клиенту ресторана под брюки залезла крыса

Житель Сингапура решил пообедать в одном из ресторанов и был атакован крысой, которая забралась к нему в штаны.

Как рассказал пострадавший изданию Mothership, он пришел в заведение в одиночестве и сделал заказ. После того, как блюда принесли, он начал есть и почувствовал, что по ногам ползает кто-то шерстяной.

«Я чувствовал, как что-то движется по моим ногам», — рассказал мужчина.

В ужасе мужчина вскочил со стула и попытался скинуть с себя зверя, однако он успел забраться под штанину. В итоге крыса выпала и попыталась убежать, но была поймана официанткой. Женщина схватила грызуна салфеткой и выбросила на улицу.

При этом управляющий рестораном отказался извиняться за произошедшее и заверил, что крыса не могла находиться внутри помещения, так как оно регулярно дезинфицируется. В результате клиент обратился с заявлением в полицию, а также в прессу. Он пояснил, что надеется на огласку и наказание ресторана за антисанитарию.

Ранее в Амурской области крыса укусила за лицо годовалого ребенка в исправительной колонии. Женщина и малыш остались на ночь ради встречи с отцом, отбывающим наказание.