passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 февраля 2024, 12:44
1 мин.

Что случилось с людьми, трупы которых нашли в мешках под чужой могилой на Урале: официальный ответ СК

В СК отреагировали на обнаружение трех трупов в мешках в чужой могиле на Урале.
Что случилось с людьми, трупы которых нашли в мешках под чужой могилой на Урале: официальный ответ СК

© Freepik

В Следственном комитете отреагировали на обнаружение трех трупов в мешках на чужой могиле в Шале. На данный момент, как выяснилось, пока не удалось установить личности людей. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что в конце прошлого года на кладбище в Свердловской области нашли неопознанные тела трех человек – двух мужчин и одной женщины. Они находились под одной из могил. В ходе проверки установили, что их смерти не носят криминальный характер. В официальном ответе СК также указано, что в данном случае речь идет о нарушении правил захоронения и возможном хищении средств.

«В настоящее время полицией проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков мошенничества», - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело пока не было возбуждено.

Ранее в Москве задержали девушку, «трогавшую» грудь монумента «Родина-мать» на видео. Ее обвиняют в реабилитации нацизма.