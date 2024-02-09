Что случилось с людьми, трупы которых нашли в мешках под чужой могилой на Урале: официальный ответ СК

В Следственном комитете отреагировали на обнаружение трех трупов в мешках на чужой могиле в Шале. На данный момент, как выяснилось, пока не удалось установить личности людей. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что в конце прошлого года на кладбище в Свердловской области нашли неопознанные тела трех человек – двух мужчин и одной женщины. Они находились под одной из могил. В ходе проверки установили, что их смерти не носят криминальный характер. В официальном ответе СК также указано, что в данном случае речь идет о нарушении правил захоронения и возможном хищении средств.

«В настоящее время полицией проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков мошенничества», - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело пока не было возбуждено.

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