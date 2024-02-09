В Москве задержали девушку, «трогавшую» грудь монумента «Родина-мать» на видео

В московском аэропорту была задержана девушка, которая на видео «потрогала» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде. После записи ролика россиянка покинула страну, но недавно предпочла вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.

В июне 2023 года 23-летняя жительница Самары приехала в Волгоград и посетила Мамаев курган. Там она решила запечатлеть на камеру, будто прикасается к символу стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны, а после выставила кадры в Сеть. Видео увидели сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

По данным следствия, с целью скрыться от суда россиянка решила покинуть страну, но недавно прилетела в один из московских аэропортов. После этого ее задержали и доставили в Волгоград. В настоящий момент ей предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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