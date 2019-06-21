Впервые в истории женщина без обеих маточных труб неожиданно забеременела и благополучно родила

Американка Элизабет Каф удалила обе фаллопиевые трубы, соединяющие ее яичники с маткой, в 2015 году после рождения трех детей. Однако в прошлом году в возрасте 39 лет она снова забеременела, сообщает британское издание Daily Mail.

В медицинской литературе было зарегистрировано только три таких случая, но это первый случай, когда родился здоровый жизнеспособный ребенок.

Женщина назвала несколько причин, по которым она решила удалить фаллопиевы трубы. Одна из них заключается в том, что процедура, известная как двусторонняя сальпингэктомия, снижает риск рака яичников, который встречался в семье Элизабет Каф.

«Мне также исполнилось 35 лет, и, по медицинским показаниям, в этом возрасте беременность становится более рискованной», — сказала она на шоу Good Morning America. На тот момент Элизабет была в разводе с тремя детьми на руках.

Обычно подобная операция является надежным методом контрацепции. Если же беременность все-таки случается, то она бывает внематочной. Но в случае Элизабет плод развивался в матке, что врачи не смогли объяснить.

Беременность прошла без осложнений, родила женщина с помощью кесарева сечения. Врачи называют рождение этого ребенка чудом.