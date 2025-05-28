«Что он к ним приставал, более чем уверен»: друг устроившего резню юноши рассказал о его влечении к девушкам

Близкие и знакомые 17-летнего парня, который устроил резню на дне рождения в Байкальске, продолжают делиться информацией о нем. Друг юноши рассказал журналистам «Абзаца», что он вполне мог приставать к девочкам на вечеринке, после чего и произошла расправа.

На даче подростки праздновали день рождение 14-летней девочки. Его устроил парень, который впоследствии взялся за нож. Якобы причиной тому послужил отказ школьницы в близости.

Друг убийцы в беседе с журналистами отметил, что тот вполне мог приставать к девочкам, так как давно начал вести половую жизнь. Но что касается 14-летней девочки, то молодой человек не совсем верит в произошедшее. Он не понимает, что могло найти на парня, чтобы он начал лезть к маленькой девочке.

«В том, что он к ним приставал, более чем уверен. Я его очень давно знаю. У него уже была не одна половая связь, но я не могу представить, чтобы он приставал к 14-летней девчонке. Просто не понимаю, что на него нашло. Он и вправду был хорошим, добрым, отзывчивым, всегда помогал в трудной ситуации. Он был настоящим другом, но после того, что он сотворил, я не знаю уже, как про него думать», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее по поводу случившегося высказался брат погибшего парня, которого подозревают в резне. Он заявил, что не верит в причастность родственника к совершению преступления.