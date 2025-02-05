У известной российской стримерши Gensyxa (настоящее имя — Наталья Бердникова) нашли предраковое образование. Этой новостью она поделилась во время одного из эфиров, а все детали позже объяснила в своем Telegram-канале.

«Пожалуйста, не разгоняйте сильно, не переживайте. Все мы чем-то болеем. Вкратце: я просто сделала чекап, и у меня нашли предраковую „темку“ одну, и поэтому скоро иду на биопсию. Надеюсь, все, что нужно, — вырежут, и, если так можно сказать, то все будет ок», — написала девушка.

По словам Бердниковой, врач немного ее запугал — и теперь она сама себя накручивает из-за болезни. Впрочем, оптимизма стримерша не теряет — у нее в планах проконсультироваться с другими специалистами и пройти все необходимые допобследования.

Своих подписчиков девушка поблагодарила за небезразличие и виртуально обняла.

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