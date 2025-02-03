Комики из «Большой прожарки» посмеялись над тем, что Кушанашвили заболел раком

Комики из шоу «Большая прожарка» посмеялись над тем, как шоумен Отар Кушанашвили заболел раком и вылечился. В новом выпуске участвовали юмористы Виктория Складчикова, Иван Абрамов, Надя Джабраилова, Роман Косицын.

Выпуск шоу вышел в социальной сети «ВКонтакте».

Косицын назвал Кушанашвили «стопроцентной легендой».

«Слушайте, я не хочу шутить на тему болезни Отара, я просто надеюсь, что все мои шутки будут доброкачественные», — произнес он.

Джабраилова обратила внимание, что после химиотерапии у шоумена выпало много волос, но теперь они нормального качества.

Отар ответил комикам. Обращаясь к Косицыну, журналист пошутил по поводу его выступлений и произнес: «Ну оно, может не твое, Рома?!»

У Кушанашвили обнаружили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Диагноз раскрыла его жена. Она сообщила, что шоумен на диетическом питании – вся пища в основном отварная.