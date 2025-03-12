«Что это за психолог?»: мама ученика, напавшего на одноклассников с ножом, обращалась к специалисту
© Freepik
Мать ученика, который напал на одноклассников с ножом, обращалась к школьному психологу. Адвокат рассказала на суде, что над мальчиком издевались 8 лет – с первого класса.
Подробности сообщает издание «В городе N».
По словам Натальи Добронравовой, год назад мать привела сына к специалисту. Психолог предлагала поговорить вместе с обидчиками.
«У меня вопрос: что это за психолог?» - высказалась адвокат.
Также защитница прокомментировала выбранную судом меру пресечения подростку. Она считает: «ребенок не должен находиться под стражей».
«Оснований для нахождения его под стражей нет никаких», - заключила Добронравова.
Напомним, 11 марта восьмиклассник напал с ножом на одноклассников и нанес им колото-резаные раны. Школьника характеризуют как «тихоню» - сверстники говорили, будто с ним никто не общался.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подросток отправлен под домашний арест на два месяца.