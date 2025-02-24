Что будет с брошенной в туалете аэропорта девочкой, мать которой приговорили к 15 годам тюрьмы в Турции

Адвокат Айшегюль Кюбра Полат рассказала, что будет с брошенной в туалете аэропорта в Анталье девочкой после 15-летнего приговора матери. По ее словам, вопрос о судьбе ребенка будет решаться отдельно.

Об этом сообщает РИА Новости 24 февраля.

До этого генконсул в Анталье Сергей Ветрик рассказывал, что дипломаты работают над возвращением ребенка в РФ. Пока девочка находится в Турции, она содержится в местном приюте.

Несовершеннолетнюю посещают, ей передают вещи. Ситуация находится на контроле дипломатов. Ребенок останется в Турции как минимум до завершения необходимых процедур.

На заседании 24 февраля суд приговорил мать брошенной в туалете девочки к 15 годам тюрьмы. Парень студентки назвал приговор справедливым и заявил, что ее не жалко, ведь девушка пыталась убить дочь в унитазе.