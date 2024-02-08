Что будет дальше с детьми женщины из Верхней Пышмы, скончавшейся после смс о смерти мужа

В Верхней Пышме бабушке детей, чья 42-летняя мать скончалась после смс о смерти мужа, помогли оформить опеку над несовершеннолетними. Сначала родственники не могли взять двоих мальчиков под опеку, но в дело вмешался депутат Госдумы Максим Иванов.

Подробности приводит сайт E1.ru.

Умершая женщина была многодетной матерью: у нее остались дочь 20 лет и сыновья 5 и 9. Напомним, что россиянка умерла после сообщения о смерти мужа на СВО, но в военкомате не подтвердили гибель отца несовершеннолетних.

После вмешательства депутата родственники смогли получить справку, что мужчина пропал без вести. Документ передали в опеку.

Тетя детей рассказала: «Ребятишек оформляет на себя наша с Надюшей мама… Мы очень надеемся, что эта опека всё-таки временная».

Женщина верит, что отец мальчиков жив, семья ждет новостей о нем. А пока дети будут жить в своей квартире, где хранятся их вещи и игрушки.

Ранее мы писали, что женщина скончалась после сообщения от командира – тот написал, что супруг погиб. Россиянке сделали операцию, но ее сердце остановилось. Похороны прошли 31 января.