Чистил рельсы на участке разгрузки: 19-летний заводчанин упал в дробилку и умер

Молодой рабочий Пикалевского глиноземного завода в Ленобласти погиб при ужасных обстоятельствах. Он потерял сознание, после чего оказался в дробильной установке, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Трагичный случай произошел во время выполнения 19-летним заводчанином рабочих обязанностей. Аппаратчик-гидрометаллург чистил рельсы на участке разгрузки вагонов и в какой-то момент почувствовал себя плохо.

Молодой человек потерял сознание и упал на край бункера подачи известняка. После у рабочего начались судороги. Из-за них тело соскользнуло в дробильную установку. В аппарате заводчанин получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее несчастный случай произошел во Владивостоке. Там семилетний мальчик, который остался без присмотра родителей, опрокинул на себя металлический мангал.