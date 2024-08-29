Числился пропавшим без вести: известный саратовский правозащитник Алексей Сусликов найден убитым

Сотрудники правоохранительных органов прекратили поиски правозащитника Алексея Сусликова из Саратова. Его обнаружили мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Сначала об обнаружении трупа мужчины, похожего на Сусликова, сообщил Следственный комитет. Затем журналисты уточнили информацию и выяснили, что убитым оказался саратовский правозащитник.

Мужчина пропал в июле этого года. По предварительным данным, в один из дней у Сусликова произошел конфликт с соседом из-за шума в ночное время. В результате выяснения отношений Алексея застрелили.

Труп был спрятан убийцей. До некоторого времени его не удавалось найти. Россиянин, подозреваемый в убийстве правозащитника, сейчас задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Забайкалье труп пятилетнего мальчика обнаружили в заброшенной усадьбе. Каким образом там оказался несовершеннолетний, пока не известно.