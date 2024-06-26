Певица Азиза находилась в эпицентре теракта в Дербенте 23 июня

Певица Азиза Мухамедова оказалась в эпицентре теракта в Дербенте в воскресенье, 23 июня. Она должна была выступать там на открытой площадке в рамках патриотической акции, пишет mk.ru.

По информации газеты «Московский комсомолец», артистка находилась на сцене на репетиции, когда на соседней улице началась стрельба. Концерт сразу же был отменен, а саму певицу увели в безопасное место. Там она находилась, до окончания режима контртеррористической операции.

«Я уже нахожусь в Москве. Вчера поздно вечером прилетели», - рассказала изданию певица.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале произошли два теракта. Практически одновременно боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами теракта стали 20 человек, среди них - сотрудники правоохранительных органов и гражданские, в том числе настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Котельников. Последним, кто разговаривал с ним, был отец Павел Кликин из Махачкалинской епархии.

Ранее в июне Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Главным подозреваемым стал его концертный директор. По версии следствия, именно он смертельно ранил Талькова, когда пытался выстрелить в охранника Игоря Малахова, работавшего с Азизой.