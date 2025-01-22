Чиновница из Краснодарского края вернулась на работу после избиения девушки

Чиновница из Краснодарского края вернулась к работе после того, как напала на сотрудницу салона красоты. В ее действиях не нашли состава преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов провели проверку и установили, что в действиях чиновницы не было ничего плохого. Поэтому ее уже вернули на работу в администрацию. 21 января женщина уже присутствовала на совещании.

Отметим, что пострадавшая от действий чиновницы оказалась недовольна этим решением, поэтому обратилась с заявлением в прокуратуру.

Инцидент с избиением произошел в ноябре 2024 года. Чиновница пришла в салон красоты и напала на сотрудницу, так как посчитала, что она совращала ее мужа. Избиение попало на камеры видеонаблюдения, и ролик довольно быстро распространился по соцсетям, после чего началась проверка произошедшего.

Ранее появилась информация, что суд по делу соучастника убийства Михаила Круга перенесли 15-й раз подряд.