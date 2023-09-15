Четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором в Подмосковье

В Подмосковье четырехлетняя девочка играла на эскалаторе в торговом центре, споткнулась о ступеньку, а когда упала, машина зажевала рукав куртки и пальцы левой кисти. Ей потребовалась операция: ребенку ампутировали три пальца.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Происшествие случилось в Реутове. Двое детей 4 и 5 лет пришли с родителями в ТЦ, чтобы купить игрушки. Увидев эскалатор, дети направились к нему и стали спускаться и подниматься.

Четырехлетняя девочка пошла вверх по эскалатору, который следовал на первый этаж. В какой-то момент ребенок споткнулся и упал, пальцы зажевало там, где ступенька уходит в пол.

На крики ребенка отреагировал прохожий. Он нажал кнопку stop и попытался вытащить рукав куртки. Тут подбежал отец и схватил дочку.

Ей вызвали скорую. Пока врачи ехали, родители обратились в аптеку. В результате в больнице девочке отрезали средний, указательный и безымянный пальцы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетительница прищемила руку малыша дверью - ребенку оторвало два пальца. Женщина тем временем отправилась за покупками.