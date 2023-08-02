Четырехлетняя девочка проехалась в лифте с обнажившим гениталии педофилом в Петербурге

Незнакомец продемонстрировал гениталии четырехлетней девочке в Приморском районе Санкт-Петербурга. Несовершеннолетняя повстречала педофила в лифте дома на улице Белоостровской, когда поднималась в квартиру к родителям. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, пишет Фонтанка.

Юная жительница Северной столицы возвращалась с улицы вместе со своей восьмилетней сестрой вечером, около 20:30 по московскому времени. В парадной пути девочек разделились: старшая решила подняться в квартиру по лестнице, а младшая — на лифте.

Вслед за четырехлетней петербурженкой в кабину зашел неизвестный мужчина. Оказавшись наедине, он продемонстрировал ребенку гениталии. Девочке повезло — незнакомец не успел совершить других противоправных действий за время поездки.

Дома несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям. Они, в свою очередь, обратились за помощью в полицию. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летенго мужчину на улице Оптиков. Оказалось, что он приехал в Северную столицу из Ижевская несколько лет назад. Ранее он отбывал наказание по наркотическим статьям. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за случая на Белоостровской.

В Анапе стражи порядка задержали педофила, который устроил рейд по детским лагерям. По предварительным данным, его жертвами стали пять девочек.