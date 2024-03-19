«Четыре раза списали деньги»: модель из Москвы лишилась всех сбережений из-за бесплатной фотосессии

В Москве начинающая модель Елизавета Мусиенко потеряла все свои сбережения после того, как согласилась на бесплатную фотосессию. Об этом пишет РЕН ТВ.

Все началось с того, что девушке написал в соцсети фотограф и пригласил на съемку. Как утверждалось, съемка бесплатная и оплатить нужно было только аренду студии. Студентка внесла предоплату за бронь помещения, однако планы резко изменились из-за того, что она заболела. Тогда ей предложили оформить возврат. Для этого нужно было привязать банковскую карту.

«Я жду. Мне приходят эти СМС. Я ввела одну, и мне сайт выдает ошибку. Пишет, что СМС не подходит, что-то не так идет. А я дама настойчивая – целых четыре раза вводила. И четыре раза у меня списали деньги, но я это только потом увидела», — рассказала Елизавета Мусиенко.

В результате администраторы фотостудии завладели авансом, а также списали с карты модели все деньги. После этого у девушки исчезла переписка с администратором и с фотографом, а ее внесли в черный список.

После случившегося Елизавета Мусиенко написала заявление в полицию.

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