Четверо террористов из «Крокуса» попросили прекратить уголовное преследование. Об этом сообщает ИА Регнум.

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили ходатайства от фигурантов дела о терроризме, которые в марте 2024 года напали на концертный зал «Крокус Сити Холл». Исмоилов*, Аушев**, Курбонов*** и Исломов**** (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов) просят прекратить уголовное преследование.

Сообщается, что рассмотрение ходатайств пройдет в закрытом режиме 21 июля. Всего по данному делу задержаны 19 человек.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 149 человек. еще 609 человек получили ранения. Ответственность за нападение в первые дни после случившегося взяла на себя группировка «ИГИЛ"*. (Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»). Однако власти России неоднократно заявляли о причастности к случившемуся Украины.

Ранее мы писали о том, что на актера Дмитрия Певцова подали в суд за оскорбление.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». **Физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.