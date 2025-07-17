На актера Дмитрия Певцова подали в суд за оскорбление. Об этом сообщает mk.ru.

В Тверской суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства от общественницы Александры Тищенко. Она подала в суд на актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

Известно, что Тищенко пыталась отстоять драматический театр «Мел», который существовал около 30 лет в районе Отрадное и вскоре закрылся из-за долгов по ЖКХ. Тогда Тищенко обратилась к Певцову, как к депутату, с просьбой помочь предотвратить закрытие театра, который был культурным местом притяжения района.

Однако, по словам общественницы, актер не заинтересовался проблемой и никак не помог. Кроме того, он назвал руководительницу «Мела» «недееспособной как администратор».

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