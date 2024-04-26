Черную «Ладу» пропускали, несмотря на нарушения: убивших байкера Аббасовых заподозрили в новом преступлении

В отношении братьев Аббасовых по делу об убийстве московского байкера могут выдвинуть обвинения в новом преступлении. Следователи и полицейские проверяют информацию о возможной даче взяток уроженцами Азербайджана с тем, чтобы их машину по пути из Москвы в Ростовскую область беспрепятственно пропускали.

Об этом сообщает сайт mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание узнало, что черную «Ладу» останавливали, но несмотря на нарушения и схожие параметры с разыскиваемыми лицами, пропускали. Не исключено, что таких эпизодов было несколько. При подтверждении данной информации недобросовестных сотрудников полиции также привлекут к ответственности.

Напомним, 17 апреля Шахин Аббасов ударил ножом 24-летнего байкера после замечания о неправильной парковке. Молодой человек умер в больнице. В отношении Аббасова возбуждено уголовное дело. Задержаны он и двое братьев.

Ранее стало известно о задержании инспектора, который пропустил машину с Аббасовым из Москвы. Говорилось, что он сделал это за взятку.