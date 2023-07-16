Черная вдова: женщина убила трех мужей одним способом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае трижды вдову подозревают в убийстве мужа ударом ножа в грудь. Ранее жительница расправилась с двумя мужчинами. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, супруги проживали в небольшом селе Уська-Орочская. Жители были шокированы смертью 50-летнего мужчины, ведь супруги вели обычный образ жизни и не привлекали внимание соседей. Отмечается, что 9 июля пара поссорилась, женщина схватила нож и ударила им избранника в грудь. Он скончался на месте.

Оказалось, что до этого у жительницы были подобные случаи. Она расправилась еще с двумя своими супругами. С последним мужем она как раз познакомилась, когда отбывала срок за предыдущее убийство. Свадьба состоялась, как только женщина вышла из колонии. Но избежать трагедии не удалось

Интересно, что трое мужчин умерли одинаково – они получили удар ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура и суд сошлись во мнении заключить «черную вдову» под стражу. Следствие продолжается.

Известно, что подозреваемой 45 лет, у нее остались двое несовершеннолетних детей. Ими занимаются органы опеки.

Ранее мы писали о том, как в Омске шестилетний мальчик сошел с ума после того, как на его глазах мать убила отца. Преступление произошло за день до Нового года. 44-летняя жительница поссорилась с 59-летним мужем и убила его. Сын супругов оказался свидетелем случившегося и эмоционально не смог справиться с горем.