Через месяц должно было исполниться два года: девочка потеряла сознание и умерла в больнице

Воспитанница детсада умерла в Благовещенске после резкого ухудшения самочувствия. Двухлетний ребенок попал в больницу, где ему не смогли оказать экстренную помощь, пишет сайт AMUR.LIFE.

В день, незадолго до трагичных событий, девочка находилась в детсаду. Родители привели ее туда после выздоровления от легкого ОРВИ. Утром ребенок, по словам очевидцев, был здоровым и веселым. Однако к обеду ситуация изменилась — после сонного часа воспитатель попыталась разбудить несовершеннолетнюю, но та уже не подавала признаков жизни.

В итоге девочку отправили в местную больницу. Там ребенка в тяжелом состоянии отказались принимать из-за неработающего КТ. При этом драгоценное время было потеряно. Воспитанницу детсада повезли в областную клинику, но в процессе она скончалась. Теперь родители девочки намерены установить виновных в ее смерти. Для этого они обратились за помощью в компетентные органы. Через месяц малышке должно было исполниться 2 года.

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