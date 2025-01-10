Через час матери выдали заключение о смерти: в Кемерове новорожденный скончался перед выпиской из роддома

В Кемерове новорожденный умер перед выпиской из перинатального центра. Роды проходили без осложнений и проблем у ребенка не было, а роддом выбирали по положительным отзывам.

О смерти внука 10 января сообщила бабушка. Малыша не стало еще 5 января.

По словам женщины, мать обращалась на сестринский пост, но ей сказали, что ничего страшного нет. Когда ребенку стало хуже, его забрали в реанимацию.

Младенец умер в 16:50, а уже через час матери выдали заключение о смерти. Но документов о лечении и диагнозе при этом не предоставили.

Как пишет NGS42.RU, началась доследственная проверка. Следствие выяснит обстоятельства смерти. Не исключено, что может быть возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по несоторожнсти.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка умерла от ветрянки – родители игнорировали советы лечь в больницу. Взрослые несколько дней лечили вирус зеленкой.