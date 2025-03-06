Чемпиона России по боксу Исмаилова задержали по подозрению в хранении наркотиков

Боксера Рустама Исмаилова задержали по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По их информации, спортсмена поймали в спа с веществом, напоминающим психоактивные вещества.

«Спортсмена обнаружили в спа-салоне „Азия“ с белым порошком на столе», — рассказали они в беседе с каналом.

В настоящее время то, что находилось на столе, проходит химическую экспертизу.

Напомним, Рустам Исмаилов — чемпион России по боксу, в 2023 году он победил боксера Сергея Горохова.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге годовалая девочка отравилась неизвестным наркотиком на прогулке. Она нашла сверток с веществом и после была госпитализирована в состоянии крайней степени тяжести.