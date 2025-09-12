Чемпион Москвы по карате остановился на обочине помочь с ремонтом машины и получил удар ножом

Чемпиона Москвы по карате ударили ножом в живот при ограблении. 33-летний спортсмен остановился помочь с ремонтом автомобиля на обочине при въезде на МКАД в Подмосковье.

Подробности происшествия сообщает mk.ru.

По информации источника, спортсмен ехал из спортивной школы в Видном. По пути он увидел двоих мужчин, которые стояли у заглохшей машины и «голосовали». Чемпион Москвы решил помочь им с ремонтом и припарковался на обочине.

Он подошел к одному из автомобилистов и стал осматривать под капотом. Позже он заметил, что второй гражданин в это время без спроса открыл его машину и что-то искал. Каратист подошел к авто и увидел в руках незнакомца свою барсетку. Хулиган, испугавшись, достал предмет, похожий на заточку, и ударил каратиста в живот. Пострадавший зажал рану и сел в машину.

Он добрался до дома на Каширском шоссе и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали. Полиция изучает детали происшествия.

