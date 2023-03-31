Чемодан вещей от Dior и Chanel: таможенники Кольцово изъяли у пенсионерки партию одежды

Таможенники в аэропорту Кольцово города Екатеринбург изъяли у 67-летней пенсионерки партию люксовых вещей от Christian Dior и Chanel. Женщина прилетела рейсом из Стамбула. Об этом сообщается на сайте URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

По данным источника, вещи изъяли, так как они были не задекларированы. Сообщается, что пассажирка прошла в «зеленый» коридор.

«В ходе досмотра ее багажа инспекторы обнаружили 49 единиц новых брендовых вещей разных размеров», — рассказывают таможенники.

Среди вещей были футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia, ветровки Botega Veneta, халаты от Оlenda, брюки от Lamaxx. Отмечается, что они не предназначались для личного пользования.

По словам пенсионерки, она купила эти вещи в Турции и не имела понятия, что их нужно было декларировать. Сейчас вещи отправили на экспертизу, чтобы установить точную их стоимость. Кроме этого, таможенники сделали запрос правообладателям, чтобы убедиться в законности ввоза брендовых вещей.

В отношении 67-летней жительницы возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что пенсионерка «инвестировала» десять миллионов рублей в мошенников в Петербурге. Женщина нашла в Сети рекламное объявление и оставила там свой номер телефона. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и убедил под предлогом заработка зарегистрироваться на торговой площадке.