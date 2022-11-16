Челябинец привел малолетнего сына в банк босиком по снегу и там его бросил

В Челябинской области пьяный мужчина привел ребенка 4-5 лет в отделение банка и там его бросил. Мальчик шел за взрослым босиком по снегу.

Об инциденте сообщили очевидцы. По их словам, ребенок выглядел истощенным, будто давно не ел. В банке ему дали булочку, которую мальчик проглотил за считанные минуты.

Позже в отделение пришла мать – она была нетрезвой. На место прибыла полиция. Ребенку потребовалась госпитализация.

Стало известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. После этого инцидента мальчика могут поместить в госучреждение – данный вопрос сейчас решается.

Следственный комитет РФ по Челябинской области начал доследственную проверку. Будут установлены обстоятельства происшествия. Следственные органы дадут оценку действиям родителей и социальных служб.

Ранее сообщалось, что в Туве отец запер двухлетнего сына на несколько дней в холодном доме без еды, а сам ушел пить.