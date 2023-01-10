Человек-сатана отрезал себе уши и сшил пальцы, превратив их в коготь

В Бразилии татуировщик по имени Микель Фаро ду Прадо уже долгое время трансформирует свое тело, чтобы быть похожим на дьявола. На этот раз мужчина решил сшить пальцы на руке и превратить ее в коготь.

В Интернете Прадо довольно известная личность. Его называют Человеком-сатаной. Мужчина сделал уже ряд пластических операций, так как мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Микель удалил себе ушные раковины, отрезал кончик носа, а также безымянные пальцы. Кроме того, бразилец покрыл все свое тело татуировками, вживил рога, вставил стальные пластины в лоб и серебряные клыки в рот.